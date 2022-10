Covid, circolare ministero: ritorno mascherine se situazione peggiora

In Italia "è ancora in vigore l'uso obbligatorio di mascherine nelle strutture sanitarie e di assistenza a lungo termine.

Il loro uso in spazi pubblici chiusi potrà essere una prima opzione per limitare la trasmissione nella comunità nel caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico con grave impatto clinico e/o sull'assistenza sanitaria e/o sul funzionamento dei servizi essenziali". E' quanto si legge in una nuova circolare del ministero della Salute.