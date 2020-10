Covid, Castelli: con rinvio cartelle esattoriali evitiamo tensioni sociali

ansa

Fino a fine anno non si inviano cartelle esattoriali e non si procede a far pagare quelle vecchie. Una sospensione necessaria perché "con le tensioni sociali non si scherza". Lo ha detto, riferendosi alla Manovra di bilancio approvata, il viceministro dell'Economia, Laura Castelli. "Siamo quasi alla fine di un anno difficile ed è importante continuare a proteggere gli ultimi, chi è più debole, chi ha bisogno d'aiuto", ha detto.