Covid, casi ancora in calo: comincia a circolare la variante Xec

Sono stati 81.586 i tamponi effettuati in 7 giorni, in calo del 6% circa rispetto ai 86.872 della settimana precedente, il tasso di positività passa dall'11% al 10% circa. La regione con il più elevato numero di casi in assoluto è stata la Lombardia, con 1.951, seguita dal Veneto, con 1.175. Le fasce di età più colpite dall'infezione sono gli over 80 e l'indice di trasmissibilità (Rt) è pari a 0,8 e sostanzialmente stabile. L'incidenza di casi segnalati nel periodo 12-18 settembre è pari a 14 casi per 100.000 abitanti, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata in Veneto (24 casi per 100.000 abitanti). Al 18 settembre l'occupazione dei posti letto in area medica è stabile e pari a 2,9% (1.777 ricoverati). Stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,6% (54 ricoverati).