Covid, Cartebellotta: "Crescono contagi ma no impatto su ospedali"

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, sottolinea come i numeri dei casi di Covid in Italia stiano "aumentando in maniera importante: da 2.500 casi settimanali siamo passati a oltre 10mila". La cosa positiva è che a fronte di questo aumento non c'è stato un enorme impatto sugli ospedali. "Questa è la dimostrazione - afferma Cartabellotta - che la protezione dei vaccini sta funzionando in maniera egregia".