Covid, Cartabellotta (Gimbe): "Per frenare i contagi servono altre misure"

"Per frenare i contagi velocemente servono altre misure". È il monito di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe che, a "Pomeriggio Cinque News" è intervenuto per commentare le nuove regole adottate per frenare l'improvvisa risalita dei contagi dovute alla variante omicron.

"Serve il Super Green pass in tutti luoghi di lavoro - ha aggiunto - anche perché il rinvio della decisione al 5 o al 7 di gennaio potremmo avere due milioni di positivi, dato che sono provvedimenti che avranno effetto nei quindici giorni successivi. In questo momento c'è una grande circolazione del virus mai vista sinora, con centomila contagi in più rispetto alla settimana precedente in appena quattro giorni. Tuttavia il numero delle persone che vanno in area medica grazie è enormemente inferiore".