Covid, Campania in zona rossa da lunedì: firmata l'ordinanza

La Regione Campania sarà in zona rossa da lunedì 8 marzo. Così dice la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che regola i colori dei vari territori per la prossima settimana, sulla base delle indicazioni della Cabina di regia. Passano in arancione invece le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.