Covid, calcolato costo no vax ricoverati: 64 milioni di euro al mese

Dal 20 agosto al 19 settembre 2021 le persone non vaccinate contro il Covid-19 ricoverate in ospedale sono costate al Servizio sanitario nazionale 64 milioni di euro. Si tratta di 5.798 persone finite in area medica e 691 in terapia intensiva. E' il dato emerso dal report dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica.