Covid, buona parte della popolazione di Asolo è no vax: boom di contagi e scuole chiuse

La cittadina di Asolo, in provincia di Treviso, conta 268 casi di Covid ogni 250 mila abitanti. Un numero in aumento e nettamente superiore rispetto al resto della provincia. Secondo “Mattino Cinque”, che si è recata sul posto, Asolo registra anche adesioni alle campagne vaccinali più basse di tutta la provincia. I due dati potrebbero essere correlati, anche se per il momento non ci sono prove.

“Io sono contro i vaccini, non lo farò”, spiega un cittadino no vax che passeggia in centro. Un altro, poco distante, è senza mascherina: “Ho appena avuto il Covid, il medico mi ha consigliato di andare in giro senza per respirare” si giustifica. “Per il momento faccio volentieri a meno, sono sempre stata restìa per i vaccini” aggiunge un’altra donna.

Sempre qui, ad Asolo, un veterinario guida la campagna no vax: “Perché dovrei farmi un vaccino nel momento in cui non è stato sperimentato? – spiega a “Mattino Cinque” - Devo firmare un consenso informato di 14 pagine senza che la casa che lo produce mi sappia garantire effetti a medio e lungo termine”.