Covid, Brusaferro: "Rapida impennata del numero dei nuovi casi"

Ansa

Nelle ultime settimane in Italia così come in molti altri Paesi "c'è una rapida impennata del numero dei nuovi casi di Covid". A dirlo è il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale. "C'è una fortissima circolazione del virus in tutte le Regioni tranne che nella Provincia autonoma di Bolzano, dove ci sono segnali di una decrescita", ha aggiunto.