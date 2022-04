Covid, Brusaferro: netto calo casi 0-9 anni, aumentano contagi over 70

"L'andamento delle infezioni di Covid è sostanzialmente stabile".

Lo sottolinea il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale. "I casi sono in netta decrescita nella fascia d'età 0-9 anni, mentre sono in crescita nella fascia 70-79 anni e tra gli over-80. Sono inoltre in leggera e continua crescita le reinfezioni per effetto della variante Omicron", ha aggiunto.