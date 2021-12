Covid, Brusaferro: "La pandemia è in espansione, indice Rt a 1,2"

Ansa

"Per quanto riguarda l'occupazione posti letto, abbiamo una crescita che aumenta di circa un punto percentuale a settimana a livello nazionale" e "continua a crescere anche in terapia intensiva". A indicarlo è il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, in audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato, spiegando che allo stesso modo "un Rt intorno a 1,2 indica che siamo ancora in una situazione di crescita della circolazione".