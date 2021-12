Covid, Brusaferro: la curva continua a crescere in tutte le Regioni

Ansa

"La curva dell'epidemia continua a crescere e l'incidenza negli ultimi 7 giorni per 100mila abitanti è salita nettamente raggiungendo il livello di 241 casi. Tutte le Regioni hanno curve in salita, anche se a Bolzano c'è un inizio di decrescita". Lo sostiene il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale. In Italia, precisa, sono stati fin qui "segnalati 55 casi di varianti Omicron".