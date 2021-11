Covid, Brusaferro: "Incremento più significativo in fascia 30-50 anni"

Ansa

"In Italia c'è un incremento nella circolazione del Covid, in una situazione più contenuta rispetto agli altri Paesi, ma comunque l'andamento è in crescita". Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, specificando che "l'incremento più significativo è nella fascia d'età tra i 30 e 50 anni". L'aumento dei casi riguarda anche i bambini sotto i 12 anni, in particolare "tra i 6 e gli 11".