Covid, Brusaferro: "Incremento dei casi sotto i 12 anni"

Ansa

In Italia si è registrato un incremento dei casi di Covid-19 sotto i 12 anni, in particolare nella fascia di età tra 6 e 11 anni. Tra i 12 e 19 anni si osserva invece una crescita più contenuta dei casi: una situazione dovuta anche "al numero di vaccinazioni che in questa fascia di popolazione sono state eseguite". Lo ha riferito il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro.