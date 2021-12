Covid, Brusaferro: "Incidenza a 352, in netta crescita"

Ansa

L'incidenza di casi su 100mila abitanti "si attesta sul valore di 352, in netta crescita rispetto alla scorsa settimana". Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, sottolineando che i tassi di occupazione in terapia intensiva e area medica "superano di poco rispettivamente il 10% e il 13% con una crescita lenta, ma continua in tutto il Paese. C'è il segnale che l'indice Rt resterà sopra il valore di 1".