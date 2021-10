Covid, Brusaferro: in Italia situazione controllo pandemia, ma prudenza

"L'Italia è ancora in una situazione di controllo della pandemia di Covid mentre in altri Paesi Ue c'è una risalita della positività". Lo sostiene il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, precisando che "questo risultato è stato possibile perché abbiamo adottato comportamenti di prudenza. L'obiettivo è tornare alla piena socialità ma in questo momento la cosa migliore è sforzarsi di mantenere la curva più bassa possibile e aumentare le vaccinazioni".