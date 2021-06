Covid, Brusaferro: curva tra più basse in Ue, molti Comuni senza casi

Ansa

"La curva epidemica in Italia è tra le più basse a livello dei principali Paesi Ue". Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. "C'è una decrescita dei casi in tutte le Regioni e cominciano ad essere numerosi i Comuni dove non ci sono stati contagi nelle ultime settimane", ha aggiunto.