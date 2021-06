Covid, Brusaferro: con andamento attuale a fine giugno Italia bianca

Ansa

Con l'attuale andamento della pandemia di Covid, "riteniamo che si possa verificare la previsione di tutte le Regioni in zona bianca per fine giugno". Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, sottolineando come il livello dell'incidenza nazionale sia di 25 casi ogni 100mila abitanti.