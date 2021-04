Covid, bozza Iss: incidenza in calo a quota 160,5

Ansa

Secondo quanto si evidenzia nella bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sulla diffusione del Covid in Italia, nella settimana dal 5 all'11 aprile si osserva ancora una diminuzione della incidenza settimanale, che è pari a 160,5 per 100mila abitanti. Nella settimana precedente (dal 29 marzo al 4 aprile) era stata di 210,8 per 100mila abitanti.