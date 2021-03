Covid, bozza Iss: in 9 Regioni occupazione terapie intensive oltre il 30%

Afp

Aumentano le Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione delle terapie intensive superiore al 30%. Sono infatti 9, secondo la bozza di monitoraggio Iss-ministero della Salute, contro le 8 della settimana precedente. Anche il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% contro 24% di sette giorni fa), così come il numero di pazienti ricoverati in rianimazione: 2.327.