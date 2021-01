Covid, Boccia: "Azioni legali concordate contro Pfizer per i ritardi"

Ansa

Si valuteranno "azioni legali concordate" nei confronti di Pfizer per il taglio e il ritardo nella consegna delle dosi dei vaccini. E' quanto avrebbe sottolineato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, nella riunione con le Regioni. "Pretendiamo chiarezza e rispetto per il nostro Paese sugli accordi europei presi", avrebbe aggiunto Boccia sottolineando la necessità che non vi siano più "riduzioni unilaterali senza preavviso".