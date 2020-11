Covid, Berlusconi: "Bene le zone rosse, ma adesso il governo ci ascolti"

"Collocare una Regione in zona rossa non è una punizione ma un atto di salvaguardia della salute dei cittadini". Così Silvio Berlusconi, commentando l'operato del governo sull'emergenza coronavirus."Io non avrei chiuso un occhio sugli assembramenti, avrei fatto controlli massicci, disposto un adeguato distanziamento sui trasporti pubblici - ha quindi aggiunto -. Il governo ci ascolti e ponga rimedio ai ritardi accumulati in questi mesi".

"L'Italia si è fatta trovare impreparata alla seconda ondata epidemica. Se a febbraio poteva essere comprensibile a novembre è inaccettabile - ha quindi proseguito il leader di Forza Italia intervenendo a "Che tempo che fa" -. Sicuramente sono stati fatti errori nella gestione dell'emergenza, ma non è questo il momento di discuterne".

"Ogni persona responsabile - ha quindi proseguito - si rende perfettamente conto quanto sia difficile per chiunque governo gestire una situazione così complessa". Insomma, "vi saranno stati anche degli errori, delle responsabilità che andranno ricercate, chiarite. Ma non ora, non adesso. Questo non è il momento delle polemiche. Per discutere sul passato ci sarà del tempo quando sarà finita l'emergenza".

"Forza Italia pronta a dare una mano" Forza Italia, ha quindi spiegato Berlusconi, è pronta a dare una mano, perché "in un momento così grave le polemiche vanno messe da parte". "Noi siamo fermamente all'opposizione di questo governo, ma nel rispetto dei ruoli non ci sono limiti alla nostra disponibilità. In un momento così grave, in un momento di emergenza ci si stringe attorno alle istituzioni. Le polemiche politiche vanno messe da parte. E' necessario fare quello che ha chiesto il presidente Mattarella, uno sforzo comune, a prescindere dagli schieramenti".

"Trump ha pagato il suo atteggiamento arrogante"Berlusconi ha poi commentato il risultato delle elezioni americane. "Ho mandato i miei auguri di buon governo a Biden - ha detto -. Gli Usa risultano divisi. Ma credo che oggi Biden abbia chiara la necessità di essere il presidente di tutti gli americani. E questo penso possa essere un bene per tutti noi. Non ho sentito Trump. Credo abbia pagato con queste elezioni anche il suo atteggiamento molto spesso troppo arrogante".