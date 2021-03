Covid, seduta e con la testa abbassata nella sua cucina come la ristoratrice di Ostia

Seduta, con la testa abbassata, nella cucina della sua trattoria come la ristoratrice Camilla, 22enne di Ostia diventata simbolo della terza ondata. E' quanto ritrae una foto postata su Facebook da Giuliana D'Ambrosio, titolare di una trattoria a Bergamo. "Questa pandemia ci sta mettendo per l’ennesima volta in ginocchio, chi mi conosce mi ha sempre vista allegra e piena di vitalità, ma questa situazione dopo un anno inizia a preoccupare anche me, che dietro al mio sorriso nascondo non nego un po' di timore e di pensieri, soprattutto per il futuro dei miei dipendenti", ha scritto la ristoratrice a corredo della foto.