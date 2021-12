Covid, Bassetti a Tgcom24: "L'unico strumento per proteggere il nostro sistema sanitario è l'obbligo vaccinale"

"Ogni volta che un non vaccinato arriva in ospedale, per me è una sconfitta. Per proteggere il nostro sistema sanitario, per difenderlo dall'ondata no vax, l'unico strumento è l'obbligo vaccinale". Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive al San Martino di Genova, a Tgcom24. "Continuo a essere convinto che l'unico modo per riuscire a vaccinare tutti sia l'obbligo, non per categorie di lavoratori, ma per età".