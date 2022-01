Covid, balzo di casi: da lunedì Sardegna in zona gialla

IPA

La Sardegna da lunedì torna in zona gialla. E' stata decisiva l'impennata dei ricoveri nell'ultima settimana. L'occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid ha infatti superato la soglia di saturazione del 15% negli ultimi due giorni, come certifica il sito istituzionale dell'Agenas. Il limite del 10% dei posti letto Covid in terapia intensiva era già stato superato dal 6 dicembre. Nuove restrizioni anche per la Sicilia che si appresta a tornare in zona arancione.