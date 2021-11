Covid, aumentano i casi ma rallenta la curva rispetto alle altre settimane

IPA

Nella settimana appena trascorsa, 1-7 novembre 2021, continuano a salire i casi di Covid in Italia, ma la curva rallenta. Sono stati in totale 36.095 i positivi: +17,22% rispetto ai 30.792 della settimana precedente. Una crescita quasi dimezzata dato che la settimana 25-31 ottobre aveva visto un aumento del 32,13% sul 18-24 ottobre (30.792 vs 23.305), che a sua volta aveva segnato un +32,4% sulla settimana 11-17 ottobre (23.305 vs 17.602).