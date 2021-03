Covid, AstraZeneca: nessuna prova su aumento rischi con nostro vaccino

"Da un'analisi dei nostri dati di sicurezza su oltre 10 milioni di somministrazioni, non è emersa alcuna prova di un aumento del rischio di embolia polmonare o trombosi venosa in qualsiasi gruppo di età, sesso, lotto o in qualsiasi Paese in cui è stato utilizzato il vaccino AstraZeneca contro Covid". Lo rende noto la stessa azienda in seguito alla morte di un militare in Sicilia. L'uso è stato sospeso, tra l'altro, in Danimarca, Norvegia e Islanda.