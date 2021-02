Covid, AstraZeneca: "Le dosi promesse arriveranno entro giugno"| Vaccini, l'Ue accelera sull'iniezione unica

Il vaccino Pfizer è efficace al 94% contro il Covid. Lo stabilisce uno studio realizzato in Israele su 1,2 milioni di persone e pubblicato sul prestigioso New England Journal of Medicine. "Si tratta della prima convalida dell'efficacia di un vaccino nelle condizioni del mondo reale", ha detto Ben Reis, uno dei co-autori dello studio che conferma il ruolo cruciale delle campagne di vaccinazione per mettere fine alla pandemia.