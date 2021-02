Covid, Speranza: "Per vincere serve unità, non ci sono le condizioni per allentare le misure"

Per vincere la sfida contro il coronavirus è fondamentale "il comune lavoro di tutte le istituzioni ". Ne è convinto il ministro della Salute, Roberto Speranza , spiegando che se Draghi "ha detto che l'unità non è un'opzione ma un dovere", anche lui stesso ha "sempre auspicato un' unita' nazionale contro l'emergenza . Non c'è strada diversa dall'unità". Mentre per quanto riguarda le misure restrittive "non ci sono le condizioni per allentarle".

Governo e Parlamento - "Sono qui nella convinzione che l'accordo stretto tra governo e Parlamento sia l'unica strada per gestire questa emergenza sanitaria senza precedenti nella storia", ha detto il ministro della Salute facendo appello all'unità di intenti del mondo politico per far fronte all'emergenza.

Questione vaccini - Speranza ha parlato anche della campagna vaccinale e di come stia proseguendo tra ritardi e mancate consegne. "I ritardi di alcune forniture, che pure ci sono, non cambieranno l'esito della partita in corso: il Covid, con i vaccini, sarà sconfitto. Non è privo di fondamento continuare ad affermare che vediamo la luce in fondo al tunnel".

Cittadini sempre più stanchi ma non bisogna abbassare la guardia - Le polemiche, ha spiegato, "disorientano i cittadini, sempre più stanchi per questa lunga crisi. Insieme all'unità e alla responsabilità è indispensabile dire sempre la verità ai cittadini. Riconfermo un messaggio di fiducia: argineremo il virus con la scienza e il personale sanitario", ha detto. Ma rispetto all'ipotesi di allentare le misure di contenimento, Speranza è stato netto: "Non ci sono le condizioni, siamo all'ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia".

Tavolo tecnico con l'Iss per le varianti - Parlando ancora di misure di contenimento, il ministro ha spiegato: "Differenziare le misure su base regionale ci consente di agire in modo proporzionale e ci ha permesso di non ricorrere ad altri lockdown generalizzati, mentre altri paesi Ue ne hanno fatti due o tre. Ritengo sia utile anche alla luce delle varianti, favorire un nuovo confronto in un tavolo tecnico tra Iss e Ministero per delineare il quadro in cui siamo".