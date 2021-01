Covid, Arcuri: taglio vaccini è ormai una certezza, Pfizer inadempiente

Sono almeno 195 i casi di contagio da coronavirus identificati con la nuova variante inglese, piu' contagiosa, individuata in 22 stati Usa, lo riferisce il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). La maggior parte, 72, sono stati registrati in California, segue la Florida con 50 e poi 22 nello stato di New York.