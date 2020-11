Covid, Arcuri: "Entro gennaio vaccineremo 1,7 milioni di italiani" | "Per ora non è previsto l'obbligo" 

Il governo sta disegnando un piano dei vaccini anti-Covid, e "il primo che avremo a disposizione sarà quello della Pfizer ". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri , annunciando che in Italia nella seconda metà di gennaio arriveranno 3,4 milioni di dosi , idonei a vaccinare 1,7 milioni di persone. A ogni persona dovranno essere somministrate due dosi : la priorità verrà garantita alle fasce più fragili ed esposte al virus .

"Per ora non è previsto l'obbligo di vaccinarsi", ha precisato Arcuri, spiegando che l'auspicio è quello di "vaccinare una parte importante della popolazione nel primo semestre o entro il terzo trimestre del 2021. Ma non conosciamo quanti italiani vorranno farsi il vaccino. La quantità di vaccini sarà crescente nel tempo, avremo progressivamente ogni mese sempre più dosi rispetto ai 3,4 mln di gennaio. Entro qualche mese potremo arrivare nel 2021 alla cosiddetta somministrazione su larga scala. Il mio è un auspicio, non una previsione".

"La più grande campagna di vaccinazione" - "La definizione spetta al governo e dovrà essere poi condivisa modificata o integrata dal Parlamento. Questa sarà la più grande campagna di somministrazione di un vaccino non solo in Italia, ma in tutta Europa e in molta parte del mondo", ha sottolineato Arcuri. "Entro domani le Regioni ci diranno i luoghi di destinazione del vaccino".

Usa, Pfizer annuncia il suo vaccino anti covid IPA 1 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 10 di 14 IPA 11 di 14 IPA 12 di 14 IPA 13 di 14 IPA 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Lunedì gara per siringhe e aghi" - Due giorni fa il ministero della Salute "ci ha inviato le specifiche indispensabili per attivare le procedure di gara per chiedere al mercato gli aghi e le siringhe. Lunedì bandiremo la richiesta di offerta", ha poi riferito il commissario per l'emergenza Covid. "Pensiamo di comprarne di più degli altri Paesi europei per tutte le tipologie di vaccini che arriveranno".