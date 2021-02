Covid, Arcuri: dal 22 febbraio 100mila vaccinati al giorno 

Ansa

"La campagna di vaccinazione contro l'epidemia Covid sta registrando un confortante incremento". Così in una nota il commissariato per l'Emergenza guidato da Domenico Arcuri, sottolineando che "da lunedì 22 febbraio sono state effettuate in media oltre 100mila somministrazioni al giorno e mercoledì 24 febbraio è stato raggiunto il picco di 102.433 dosi".