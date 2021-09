Covid, Appendino pubblica la foto dell'ecografia e lancia un appello pro-vax: "Proteggete voi e la creatura che sta crescendo dentro di voi"

La sindaca di Torino Chiara Appendino ha condiviso sui social la foto della sua ecografia e lo ha fatto per lanciare un messaggio di sensibilizzazione a favore del vaccino per le donne in gravidanza. "Lui è Andrea e quando nascerà avrò gli anticorpi per il Covid-19", si legge nella didascalia, "perché al sesto mese ho deciso di immunizzarmi. Due dosi, nessun sintomo. Proteggete voi stesse e la piccola creatura che sta crescendo dentro di voi"