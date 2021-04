Covid, ambulanti contro governo: annunciata azione legale su chiusure

Ansa

Gli ambulanti ritengono di essere "vittime di una grossa discriminazione" perché secondo "studi che il governo conosce bene" è "dimostrato che all'aperto i rischi di essere contagiati sono minimi". Per questo Giancarlo Nardozzi, presidente del Goia, gruppo organizzato indipendenti di commercianti ambulanti, annuncia un'azione legale contro il governo per chiedere i danni per la chiusura secondo le norme anti-Covid.