Covid, allerta della Polizia postale: falsi sms e comunicati sui vaccini

La Polizia postale ha lanciato un'allerta sulla circolazione in rete di un falso comunicato Aifa (nel quale viene vietato l'utilizzo di diversi lotti di vaccino AstraZeneca) e su falsi sms (con i quali si pubblicizza un servizio di prenotazione del vaccino) relativi al coronavirus. "Si raccomanda sempre - scrive la polizia - di non condividere notizie di cui non si abbia certezza della provenienza ma di segnalarle".