Covid, Aifa: non esclusi rari casi di trombosi dopo la seconda dose di AstraZeneca

Ansa

Con il vaccino anti-Covid di AstraZeneca "non si può escludere che un soggetto che non abbia sviluppato la rara reazione coinvolgente le piastrine con la prima dose, non possa farlo con la seconda". Lo rileva l'Aifa in un documento di approfondimento sulle complicanze tromboemboliche post-vaccino. "In Italia al 26 aprile sono stati riportati 34 casi di trombosi, 18 delle quali associate a trombocitopenia: 0,45 casi ogni 100.000 vaccinati", aggiunge.