Covid, Aifa: nessuna carenza ossigeno, ma mancano contenitori

LaPresse

"Non c'è alcuna carenza di ossigeno per le cure domiciliari di pazienti con problemi respiratori. Quello che manca sono i contenitori". E' quanto afferma l'Agenzia italiana del farmaco. "Le persone devono capire che non ha senso tenere a casa le bombole di ossigeno non utilizzate o vuote perché più favoriamo il turn over, più risolviamo il problema", ha detto il presidente di Federfarma, Marco Cossolo.