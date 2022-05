Covid, Aifa: monoclonali prescritte a oltre 61.500 persone, +2,4%

Da marzo 2021 in Italia sono state 61.582 le prescrizioni di anticorpi contro il Covid, con una crescita del 2,4% negli ultimi 14 giorni.

Tra queste sono state 60.691 le terapie per pazienti con malattia non grave e di recente insorgenza ma a rischio di progressione verso forme severe, mentre 891 sono state le prescrizioni per l'utilizzo in profilassi pre-contagio. E' quanto emerge dal 51esimo monitoraggio dell'Agenzia italiana del farmaco.