Covid, Agenas: occupazione delle terapie intensive in calo in 11 Regioni

Super Green pass, a Torino controlli per metropolitana e autobus Ansa 1 di 30 Ansa 2 di 30 Ansa 3 di 30 Ansa 4 di 30 Ansa 5 di 30 Ansa 6 di 30 Ansa 7 di 30 Ansa 8 di 30 Ansa 9 di 30 Ansa 10 di 30 Ansa 11 di 30 Ansa 12 di 30 Ansa 13 di 30 Ansa 14 di 30 Ansa 15 di 30 Ansa 16 di 30 Ansa 17 di 30 Ansa 18 di 30 Ansa 19 di 30 Ansa 20 di 30 Ansa 21 di 30 Ansa 22 di 30 Ansa 23 di 30 Ansa 24 di 30 Ansa 25 di 30 Ansa 26 di 30 Ansa 27 di 30 Ansa 28 di 30 Ansa 29 di 30 Ansa 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

In 11 Regioni cala l'occupazione delle terapie intensive da parte dei malati Covid, e il valore medio nazionale passa al 16%, un punto percentuale in meno. Stabili invece, secondo i dati Agenas, i reparti non critici, fermi al 30%. In miglioramento nelle intensive ci sono Abruzzo (-2% ora al 20% di occupazione), Basilicata (-2% al 6%), Campania (-1% all'11%), Emilia Romagna (-1% al 16%), Liguria (-1% al 17%), Bolzano (-1% all'11%), Trento (-1% al 27%), Piemonte (-2% al 19%), Puglia (-1% al 12%), Toscana (-1% al 19%) e Veneto (-1% al 16%).