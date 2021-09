Covid, Agenas: intensive al 9% in Calabria e al 10% in Toscana

Afp

La percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid cresce in Basilicata (5%), Calabria (9%), Toscana (10%) e nella Provincia autonoma di Bolzano (8%). Cala invece in Campania (dove torna al 4%), in Puglia (5%) e in Sardegna, dove scende al 14% pur restando oltre la soglia limite del 10%. Emerge dal monitoraggio dell'Agenas. L'occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica aumenta a Trento (4%) e in Umbria (8%).