Covid, a Codogno nessun corteo no vax | Il sindaco: "Da queste parti, mai visti"

"È un po' come se a me fa male la gola, o ho la febbre, lasciamo perdere il Covid, cosa faccio? Non vado dal medico? Non mi fido del medico? È qualcosa che lascia un po' senza parole - ha aggiunto il sindaco ad Askanews - Penso che non sia qualcosa di ordinario. Soltanto chi non vuole vedere, nega l'esistenza di ciò che è accaduto. Noi qua veramente abbiamo visto cosa vuol dire il virus in tutta la sua crudezza, in tutta la sua violenza, in tutta la sua brutalità. Negarlo è qualcosa di inconcepibile. È qualcosa che non vogliamo nemmeno concepire perché sarebbe negare l'evidenza".