Covid, 951 nuovi casi su 198.031 tamponi e altri 30 decessi

Sono 951 i nuovi casi di Covid registrati nel nostro Paese, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, su 198.031 tamponi. Il tasso di positività è quindi dello 0,5%. Si contano inoltre 30 morti, mentre continua la discesa dei ricoveri: 149 in meno nei reparti ordinari e 18 in meno nelle terapie intensive. Anche il numero degli attualmente positivi si riduce ulteriormente: sono in tutti 68.619, oltre 4mila in meno.