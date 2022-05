Covid, 9.820 nuovi casi su 93.813 tamponi e altri 80 decessi

Il tasso di positività si attesta al 10,5%, in lieve calo rispetto all'11% di domenica. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 80. Sono 291 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I guariti odierni sono 27.490.

Prosegue il calo degli

attualmente positivi

in Italia, con -17.549 casi in 24 ore registrati dal bollettino del ministero della Salute. Il totale delle persone alle prese con il virus scende a 833.047, di cui 826.368 in isolamento domiciliare.

Vaccini

- Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.936 dosi (0 1° + 0 2° + 0 3° + 2 4°), per un totale di 137.5 milioni. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 26mila dosi al giorno (mille prime + mille seconde + 6mila terze + 18mila quarte). A questo ritmo l'80% degli over 5 sarà vaccinato con terza dose tra 34 mesi e 14 giorni (il 22 marzo 2025).