Covid, 888 nuovi casi su 73.571 tamponi e altri 13 decessi | Tornano a crescere i ricoveri (+15)

Tornano a crescere i ricoveri (+15), ma calano le terapie intensive

Sono 1.149 i ricoverati a causa del coronavirus negli ospedali italiani, per la prima volta in crescita dopo settimane: sono infatti 15 in più di domenica, secondo i dati del ministero della Salute. Prosegue invece il calo dei posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid : ora sono infatti 158, 3 in meno di domenica, con 4 ingressi giornalieri.