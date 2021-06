Covid, 838 nuovi casi su 224.493 tamponi e altri 40 decessi

Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 838 nuovi casi di Covid, a fronte di 224.493 tamponi (venerdì erano stati 753 con 192.541 test). Lo rileva il bollettino del ministero della Salute, secondo cui i decessi sono 40: venti sono però relativi a un ricalcolo della Campania. I dimessi e guariti sono 3.301, mentre continua il calo di ingressi in terapia intensiva (-8) e dei ricoveri (-128). Il tasso di positività si mantiene stabile allo 0,4%.

Gli attualmente positivi sono 57.732 (-2503). Di questi lo 0,52% si trova in terapia intensiva, il 3,07% in ricovero e il 96,42% in isolamento.

Vaccini - La percentuale di popolazione sopra i 12 anni d'età vaccinata sale al 31,9%, con il 60,6% che ha ricevuto almeno una dose. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 585.843 dosi. Nell'ultima settimana sono state invece inoculate in media 545mila dosi al giorno: a questo ritmo l'immunità di gregge sarà raggiunta tra 19 giorni (il 15 luglio).