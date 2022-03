Covid, 72.568 nuovi casi su 490.711 tamponi e altri 137 morti

I dati - Sono 477, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 25 in meno rispetto al giorno precedente nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.410, ovvero 63 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. In isolamento domiciliare ci sono 1.045.280 persone mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 1.054.280.