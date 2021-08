Covid, 7.221 nuovi casi con 220.872 tamponi e altri 43 decessi 

In Italia ci sono 7.221 nuovi casi di coronavirus a fronte di 220.872 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 7.548 su 244.420 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 43 decessi (contro i 59 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 128.957. In terapia intensiva sono ricoverati 503 pazienti (+4) mentre i guariti sono 5.839. Tasso di positività al 3,27%.

Ricoveri in aumento - Sono 503 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, quattro in più rispetto a mercoledì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.059, 36 in più nelle ultime 24 ore.

Sicilia col dato più alto - In isolamento domiciliare ci sono 132.495 persone mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 137.057. La Regione che ha visto il maggior incremento di nuovi positivi è la Sicilia (+1.097), seguita dalla Lombardia (+758).