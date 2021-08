Covid, 6.596 nuovi casi con 215.748 tamponi e altri 21 decessi

ministero della Salute

In Italia ci sono 6.596 nuovi casi di coronavirus con 215.748 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 4.845 su 209.719 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 21 decessi (contro i 27 di martedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 128.136. In terapia intensiva sono ricoverati 260 pazienti (+2) mentre i guariti sono 3.565. Tasso di positività al 3,1%.