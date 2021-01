Covid, 63mila vaccinati in Italia ed Arcuri esulta: "Secondi nell'Ue"

Ansa

L'Italia è seconda in Europa, dopo la Germania, per numero di vaccinati. Lo fanno sapere gli uffici del Commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, da cui si specifica che secondo gli ultimi dati raccolti dalle varie regioni, le vaccinazioni in Italia hanno raggiunto quota 63.263. Sono state utilizzate poco più di una su dieci delle 469.950 dosi Pfizer-Biontech consegnate dal 30 dicembre al primo gennaio.