Covid, 61.555 casi con 397.482 tamponi e altri 133 decessi

"Sappiamo che i richiami del vaccino sono fondamentali per fornire una protezione ulteriore contro il Covid. Ecco perché ho ricevuto il mio secondo booster". Lo ha scritto su Twitter il presidente americano Joe Biden postando il video della sua quarta dose di vaccino, che ha ricevuto in diretta tv alla Casa Bianca. Nel filmato si sentono i giornalisti gridare al presidente: "Come si sente?" e Biden che risponde: "Meravigliosamente". Ampia risonanza all'evento sulle pagine ufficiali della Casa Bianca. "Il mio secondo booster non ha fatto male per niente. Se hai 50 anni o più o sei immunocompromesso, ricevi il tuo secondo richiamo non appena sei idoneo", si legge a corredo della foto della vaccinazione presidenziale.